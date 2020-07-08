В Бурятии у границы с Монголией начали проверять грызунов на чуму

В связи с тем что Бурятия находится по соседству с Монголией, в качестве профилактики завоза в республику бубонной чумы в приграничных районах начали проверять мелких грызунов на заболевание. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

— Организовано и проводится зоолого-эпизоотологическое обследование объектов окружающей среды (мелкие мышевидные млекопитающие) на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты на наличие антигена возбудителя чумы у грызунов отрицательные. Также в федеральной службе подчеркнули, что существуют внутренние риски распространения инфекции с территорий Тувы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные природные очаги заболевания. Министерству туризма Бурятии рекомендовано постоянно контактировать с компаниями, которые организуют туристические поездки, по обязательному информированию граждан, планирующих выезд в неблагополучные регионы.