Отчуждение территорий России предложили приравнять к экстремизму

В Государственную думу внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщил глава Комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщается, депутаты предлагают уточнить терминологию Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". По словам Крашенинникова, за призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей. За публичные призывы предлагается сажать в тюрьму на срок до четырёх лет.

Уголовный кодекс может быть дополнен новой статьёй 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

— В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет, — пояснил Крашенинников.