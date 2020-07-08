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Отчуждение территорий России предложили приравнять к экстремизму

За публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается лишать свободы на срок до четырёх лет.

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Фото © Pixabay

В Государственную думу внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. Об этом сообщил глава Комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщается, депутаты предлагают уточнить терминологию Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". По словам Крашенинникова, за призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей. За публичные призывы предлагается сажать в тюрьму на срок до четырёх лет.

Уголовный кодекс может быть дополнен новой статьёй 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет, — пояснил Крашенинников.

Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (57 747 288 человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.

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