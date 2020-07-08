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Синоптики предупредили о "температурном градиенте" в Московском регионе

Свидетелями необычного климатического явления местные жители станут сегодня.

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В Московском регионе сегодня, 8 июля, прогнозируют необычное климатическое явление — так называемый температурный градиент. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве будет жарко, примерно 26–28 градусов. На востоке Подмосковья в это время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, а на западе температура воздуха составит от 18 до 23 градусов.

Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что такое явление в столичном регионе вызвано перемещением холодного воздушного фронта с запада.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности.

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