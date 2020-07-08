В "Роскачестве" рассказали, у каких продавцов безопасно покупать квас и сахарную вату

В жаркий сезон в парках и скверах традиционно появляются точки торговли квасом и сахарной ватой. О правилах, которые должны быть соблюдены, чтобы люди могли безопасно наслаждаться напитком и сладким лакомством, рассказали в "Роскачестве".

Эксперты заметили, что аппараты для изготовления ваты — нестационарные торговые объекты, требования к ним и продавцам закреплены в санитарном законодательстве. Те, кто продаёт лакомство, должны соблюдать правила гигиены, носить чистую санитарную одежду, головной убор, нагрудный фирменный знак организации и бейджик. Вместе с тем на торговой точке должна быть медкнижка с отметкой о прохождении медосмотра, гигиенического обучения и аттестации, а также документы, свидетельствующие о безопасности и качестве реализуемой продукции.

— В связи с пандемией коронавирусной инфекции продавцы, в том числе уличной торговли, должны быть обеспечены перчатками и масками. Руки или перчатки должны обрабатываться кожными антисептиками каждые два часа, — уточнили в ведомстве.

В "Роскачестве" заметили, что внеплановую проверку торговой точки можно провести в том случае, если покупатель столкнулся с фактом причинения вреда жизни или здоровью. При нарушении санитарно-эпидемиологических требований соотечественники могут написать жалобу в Роспотребнадзор.

Квас — тоже сезонный продукт, у продавца бочкового напитка тоже должна быть личная медкнижка с результатами медосмотра, а также маска и перчатки. При продаже напитка должны использоваться одноразовые стаканчики.

Бочки с квасом должны чистить, следуя специальным правилам, которые устанавливают производители. Их, как правило, ополаскивают, обрабатывают паром и специальными моющими средствами. После заправки на крышке бочки ставят пломбу, которая свидетельствует о чистоте напитка. Соблюдение установленных правил контролируют с помощью специальных проверок.

Некоторые люди опасаются, что на солнце квас в бочке может прокиснуть или забродить, однако такие опасения беспочвенны. Дело в том, что такие ёмкости делают из пищевой нержавеющей стали, которая предусматривает теплоизоляцию, не допускающую изменения температуры жидкости больше чем на два-три градуса на протяжении восьми часов при разности температур жидкости и окружающей среды 25–30 градусов Цельсия.