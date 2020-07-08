Эксперты перечислили самые ненадёжные пароли в Интернете

Пользователи Сети часто выбирают несложные комбинации для входа в свои учётные записи и аккаунты, этим активно пользуются злоумышленники. Специалисты назвали самые популярные пароли и рассказали, как не стать жертвой хакеров.

Проще всего взломать пароли, в которых есть простые слова, например password или qwerty, а также личные данные пользователей — месяц или год рождения, номера телефонов или имена.

— Результаты внутренних и внешних тестирований на проникновение, проведённых нашими специалистами в прошлом году, показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например, Ltrf,hm2019 или Fduecn2019, — рассказала в беседе с РИА "Новости" глава исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Она отметила, что такие пароли находили в каждой третьей компании среди принявших участие в исследовании. В одной из них такие комбинации подобрали для более чем 600 пользователей.

Глава "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета Комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заметил, что при попытках взлома аккаунта хакеры часто сначала проверяют словари установленных по умолчанию самых простых популярных комбинаций, а потом пытаются "собрать" пароль из личных данных пользователей.

Чтобы свести к минимуму риск взлома, лучше избегать простых комбинаций и не выбирать имена родственников, которые можно найти в соцсетях.