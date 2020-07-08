Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета приложения TikTok на территории Соединённых Штатов в качестве одного из возможных способов отомстить Китаю за обращение с коронавирусом, передаёт Fortune .

— Да, это то, что мы рассматриваем. Это большой бизнес. Посмотрите, что случилось с Китаем с этим вирусом, то, что они сделали этой стране и всему миру, позорно, — сказал президент США в интервью журналистке Грете Ван Састерен, полная версия которого будет показана на телеканале Grey Television.