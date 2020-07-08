"Норникель" оспорит ущерб от экологической катастрофы в Норильске

"Норникель" не согласен с произведённым Росприроднадзором расчётом ущерба, нанесённого экологии аварией в Норильске. Компания направила в ведомство письмо, чтобы оспорить размер вреда.
— По мнению компании, расчёты вреда, причинённого водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов, и нуждаются в корректировке, — сказано в заявлении "Норникеля".
В компании пояснили, что при расчёте был использован максимальный коэффициент 5 — он учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по ликвидации. Как подчеркнули в "Норникеле", действия по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов были предприняты незамедлительно. В связи с этим представители крупнейшего мирового производителя палладия и высокосортного никеля считают необоснованным применение максимального коэффициента. В компании также считают, что масса попавших в водные объекты нефтепродуктов была определена некорректно.
Напомним, Росприроднадзор оценил ущерб водным объектам в 147,05 млрд рублей, почве — почти в 740 млн рублей. Требование о возмещении вреда было направлено дочернему предприятию "Норникеля".