"Норникель" оспорит ущерб от экологической катастрофы в Норильске

— По мнению компании, расчёты вреда, причинённого водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов, и нуждаются в корректировке , — сказано в заявлении "Норникеля".

В компании пояснили, что при расчёте был использован максимальный коэффициент 5 — он учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по ликвидации. Как подчеркнули в "Норникеле", действия по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов были предприняты незамедлительно. В связи с этим представители крупнейшего мирового производителя палладия и высокосортного никеля считают необоснованным применение максимального коэффициента. В компании также считают, что масса попавших в водные объекты нефтепродуктов была определена некорректно.