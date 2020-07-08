Арестованный Сафронов остаётся сотрудником "Роскосмоса" и советником Рогозина

Арестованный по делу о госизмене советник "Роскосмоса" Иван Сафронов по-прежнему остаётся сотрудником госкорпорации и советником её гендиректора Дмитрия Рогозина. Об этом сообщил глава пресс-службы организации Владимир Устименко.
— Сафронов является сотрудником "Роскосмоса", советником гендиректора, — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации.
Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест. К слову, пока решался вопрос об аресте, в защиту журналиста у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты. Нескольких человек задержали, в том числе Ксению Собчак.