Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова по делу о госизмене

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов заявил об отсутствии доказательств в уголовном деле, которые обосновали бы вину его клиента в государственной измене.
По словам юриста, дело Сафронова от "других подобных дел" отличает то, что следствие ничем не обосновало подозрения.
— В нём нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений, — заявил Павлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Напомним, утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене. Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Он занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать его арест.
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