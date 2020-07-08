Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова по делу о госизмене

По словам юриста, дело Сафронова от "других подобных дел" отличает то, что следствие ничем не обосновало подозрения.

— В нём нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений , — заявил Павлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене. Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Он занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать его арест.