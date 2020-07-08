Оператор рассказал, как разные знаки зодиака пользуются интернетом

Компания Yota исследовала поведение людей в Интернете с разными знаками зодиака. Выяснилось, что от этого может зависеть потребление трафика или время разговора по сотовой связи.

Самыми активными пользователями интернета являются люди, рождённые в годы Крысы, Быка, Тигра и Свиньи, — они расходуют трафик выше среднего на 10%. Меньше всех пользуются интернет-связью представители знака Змея — на 10% ниже среднего.

Больше всех по сотовой связи разговаривают Коза, Собака и Свинья — показатели выше среднего на 4%. Меньше всех — Кролик и Дракон — на 5% ниже среднего.

Модемами наиболее активно пользуются Весы, лидеры по использованию интернет-трафика на планшете являются Бык-Овен, Лошадь-Весы и Петух-Стрелец (показатель выше среднего на 12%).