Жительница Подмосковья нашла в своём шкафу змею

Жительница Подмосковья обнаружила змею на полке своего шкафа для одежды. О необычном случае рассказали в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас" .

Приехавшие на место спасатели подцепили змею специальным крюком, пока та спокойно продолжала лежать на том же месте, где её и нашли. В ходе осмотра выяснилось, что любознательным гостем оказался уж.