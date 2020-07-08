Жительница Подмосковья нашла в своём шкафу змею

Жительница Подмосковья обнаружила змею на полке своего шкафа для одежды. О необычном случае рассказали в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".
Незваный гость забрался в частный дом в деревне Новосёлки городского округа Сергиев Посад 6 июля.
Приехавшие на место спасатели подцепили змею специальным крюком, пока та спокойно продолжала лежать на том же месте, где её и нашли. В ходе осмотра выяснилось, что любознательным гостем оказался уж.
А в мае необычная змея проникла на кухню московской квартиры.
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