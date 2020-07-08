В МИД Китая назвали превосходным сотрудничество с Россией

Глава Департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун назвал превосходным сотрудничество с Россией по вопросам стратегической безопасности.

— Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно, — сказал Фу Цун на брифинге.

Дипломат уточнил, что это скорее не переговоры, а консультации по очень важным вопросам, в том числе и по стратегическим. Он отметил, что Пекин и Москва поддерживают постоянный контакт.

Кроме того, в ближайшие дни Фу Цун планирует встречу со старшими дипломатами Посольства России в Пекине и постоянно общается с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Такие отношения, по мнению китайского дипломата, показывают высокий уровень стратегического партнёрства между странами.