В МИД Китая назвали превосходным сотрудничество с Россией

Глава Департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун назвал превосходным сотрудничество с Россией по вопросам стратегической безопасности.
— Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно, — сказал Фу Цун на брифинге.
Дипломат уточнил, что это скорее не переговоры, а консультации по очень важным вопросам, в том числе и по стратегическим. Он отметил, что Пекин и Москва поддерживают постоянный контакт.
Кроме того, в ближайшие дни Фу Цун планирует встречу со старшими дипломатами Посольства России в Пекине и постоянно общается с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
Такие отношения, по мнению китайского дипломата, показывают высокий уровень стратегического партнёрства между странами.
Ранее дипломат объяснил, какое условие должны выполнить США, зазывающие Китай присоединиться к трёхстороннему соглашению СНВ-3, чтобы Пекин принял предложение.