Член Общественной палаты предложила Путину перенести День России на 1 июля

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение общественница направила российскому лидеру Владимиру Путину.

Волынец считает, что 12 июня у многих россиян ассоциируется не с приобретением независимости страны, а с распадом СССР, передаёт RT. В своём предложении общественница подчеркнула, что поправки в конституцию одобрило подавляющее большинство граждан.

— Прошу Вас дать поручение Правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём, — написала Волынец в обращении к Путину.