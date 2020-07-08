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Член Общественной палаты предложила Путину перенести День России на 1 июля

По мнению Волынец, нынешняя дата празднования — 12 июня — у многих ассоциируется с распадом Советского Союза.

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Фото © Игорь Онучин / ТАСС

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение общественница направила российскому лидеру Владимиру Путину.

Волынец считает, что 12 июня у многих россиян ассоциируется не с приобретением независимости страны, а с распадом СССР, передаёт RT. В своём предложении общественница подчеркнула, что поправки в конституцию одобрило подавляющее большинство граждан.

Прошу Вас дать поручение Правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём, — написала Волынец в обращении к Путину.

Ранее вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова заявила, что 1 июля стоит сделать выходным как день общероссийского голосования по поправкам к конституции. Сейчас День Конституции РФ ежегодно отмечается 12 декабря, на протяжении 12 лет до 2005 года этот день для жителей России был выходным.

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