Неизвестная украла с карты безработного москвича 1,6 миллиона рублей

В Москве неизвестная похитила с банковской карты неработающего мужчины более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ.
Инцидент произошёл 6 июля. Безработный москвич 1965 года рождения обратился в полицию и сообщил о похищении крупной суммы денег.
По его словам, ему звонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Потерпевший сообщил ей реквизиты карты.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По данному инциденту проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что замдиректора московского ресторана перевела на карту мошенника 72 тысячи рублей.