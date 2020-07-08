Неизвестная украла с карты безработного москвича 1,6 миллиона рублей

В Москве неизвестная похитила с банковской карты неработающего мужчины более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ.

Инцидент произошёл 6 июля. Безработный москвич 1965 года рождения обратился в полицию и сообщил о похищении крупной суммы денег.

По его словам, ему звонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Потерпевший сообщил ей реквизиты карты.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По данному инциденту проводится проверка.