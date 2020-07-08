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Певицу Ёлку признали самым популярным артистом десятилетия на радио

За 10 лет её треки прозвучали в эфире российских радиостанций более 19 млн раз.

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Фото © Instagram / elkasinger

Музыкальный портал TopHit назвал певицу Елизавету Иванцив (Ёлку) самым популярным артистом десятилетия в российском радиоэфире. Об этом исполнительница сообщила в "Инстаграме".

Её треки в период с 2010 по 2019 год прозвучали в эфире более 19 миллионов раз.

По факту артист десятилетия — это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают своё дело и верят в чудо. Большая честь быть частью этого организма, — написала певица.

Она отметила, что без своей команды не смогла бы добиться и малейшего успеха.

Портал TopHit занимается мониторингом музыки на радиостанциях более чем в 40 странах.

Ранее Григорий Лепс рассказал, что именно из советского прошлого следует вернуть в российский шоу-бизнес.

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