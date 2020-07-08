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На Алтае утонули трое детей

Водолазы обнаружили два тела, поиски третьего продолжаются.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

В городе Рубцовске Алтайского края на реке Алей утонули две девочки 8 и 10 лет и 16-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По данным следствия, вечером 7 июля четверо несовершеннолетних, находящихся под опекой, отправились купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент тела мальчика и двух девочек скрылись под водой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Тело старшей девочки и мальчика нашли, поиски тела младшей продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Курганской области найдены погибшими трое пропавших на реке подростков.

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