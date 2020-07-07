Дочь Федосеевой-Шукшиной — об обвинениях сына Алибасова в "спаивании" отца: Больная история

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, отреагировала на обвинения в покушении на продюсера Бари Алибасова, озвученные его сыном. О том, как она относится к истории со "спаиванием" ради квартиры, актриса рассказала Лайфу.

— Это очень такая болезненная, ну как, больная на голову история. Это странно, что вообще, что ему (младшему Алибасову. — Прим. Лайфа) дали площадку и что-то дали высказать, — сказала она.

Артистка призналась, что не хотела бы участвовать в новом скандале, но вынуждена это делать, поскольку он связан с её матерью. По словам Ольги, у Лидии есть несколько представителей, среди которых не только дочь, но и адвокат с психоаналитиком. Собеседница Лайфа добавила, что иск за клевету не заставит себя ждать.

— Как мне реагировать? Как врач реагирует на буйного больного? Он осторожно наблюдает со стороны, и санитары наготове. Тут с ним надо очень осторожно — как с таким глубоко травмированным человеком с детства... Какая может быть позиция по глубоко травмированному человеку, одному и второму? — говорит Ольга.

Актриса призналась, что переживает за маму, которая уже в возрасте, и вместе с другими представителями пытается защитить её цивилизованным путём, но когда ситуация принимает совсем неадекватный поворот, сориентироваться непросто.

Рассуждая на тему того, можно ли списать недавний скандал на пиар или проблемы с психикой, она сочла, что в данном случае наблюдается "комплекс всего".

— Думаю, там как снежный ком по жизни. Пусть разбираются специалисты. Сначала, вот вчера когда мне об этом сказали, я очень долго смеялась, меня это очень сильно рассмешило. Потом как-то смех прошел, наступила другая какая-то реакция, — добавила она.

Напомним, в июне прошлого года Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. После этого он решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 миллионов рублей в качестве компенсации за отравление.