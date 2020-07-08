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Кремль пока не обсуждал идею о наказании за призывы к отчуждению территорий РФ

В Аппарате президента РФ подчеркнули, что речь идёт о новой инициативе.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Кремле пока не обсуждали выработку позиции по законопроекту о наказании за призывы к отчуждению территорий, потому что сначала эту инициативу должны обсудить в парламенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здесь никакой позиции нет, это новая парламентская, депутатская инициатива. Она сначала будет обсуждаться в парламенте, а потом уже можно будет говорить о выработке какой-то позиции [у Кремля], — подчеркнул он.

Он отметил, что после вступления в силу поправок к конституции властям предстоит сосредоточиться на законотворческой работе, чтобы изменить многие законы и подзаконные акты. Во время этого процесса периодически будут появляться различные инициативы.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.

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