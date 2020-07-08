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В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

Ранее с таким предложением к президенту РФ обратилась член Общественной палаты.

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Фото © Pixabay

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новое предложение. Каких-либо обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся, — заявил Песков.

Напомним, ранее член Общественной палаты предложила президенту РФ Владимиру Путину перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Ирина Волынец считает, что 12 июня у многих россиян ассоциируется не с приобретением независимости страны, а с распадом СССР. Она также отметила, что поправки к конституции одобрило подавляющее большинство граждан.

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