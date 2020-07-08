Умер пострадавший при взрыве в многоэтажке на северо-востоке Москвы

В московской больнице 7 июля умер один из пострадавших при взрыве в жилой многоэтажке на улице Проходчиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА "Новости".

— Он проживал в квартире, в которой, по предварительным данным, произошёл взрыв, — приводит агентство слова собеседника.