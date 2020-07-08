Умер пострадавший при взрыве в многоэтажке на северо-востоке Москвы

В московской больнице 7 июля умер один из пострадавших при взрыве в жилой многоэтажке на улице Проходчиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА "Новости".
— Он проживал в квартире, в которой, по предварительным данным, произошёл взрыв, — приводит агентство слова собеседника.
Напомним, 29 июня огонь охватил четыре квартиры жилого дома на северо-востоке столицы, в Ярославском районе. Было спасено 17 человек, трёх пострадавших госпитализировали. В СК причиной взрыва назвали преступную небрежность одного из жильцов при обращении с газовым оборудованием, было возбуждено уголовное дело по двум статьям.