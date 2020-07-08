Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Умер пострадавший при взрыве в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Ранее в СК заявили, что причиной ЧП стала преступная небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием.

130

Фото © Пресс-служба АО "Мосгаз"

В московской больнице 7 июля умер один из пострадавших при взрыве в жилой многоэтажке на улице Проходчиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА "Новости".

Он проживал в квартире, в которой, по предварительным данным, произошёл взрыв, — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, 29 июня огонь охватил четыре квартиры жилого дома на северо-востоке столицы, в Ярославском районе. Было спасено 17 человек, трёх пострадавших госпитализировали. В СК причиной взрыва назвали преступную небрежность одного из жильцов при обращении с газовым оборудованием, было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Выбор редакции

Loading...