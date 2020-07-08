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Задержанных в Киеве россиян выдворили с Украины

По данным местных властей, их подозревают в подготовке ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в стране.

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Фото © Shutterstock

Власти Украины выдворили за пределы страны двух россиян, задержанных ранее в Киеве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан РФ за пределы Украины. Была получена информация о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации на Украине, — говорится в сообщении департамента.

Напомним, ранее Национальная полиция Украины сообщила о том, что в стране задержаны двое россиян. По версии украинских правоохранителей, граждане РФ планировали серию тяжких преступлений.

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