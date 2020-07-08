Задержанных в Киеве россиян выдворили с Украины

Власти Украины выдворили за пределы страны двух россиян, задержанных ранее в Киеве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

— Оперативники департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан РФ за пределы Украины. Была получена информация о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации на Украине, — говорится в сообщении департамента.