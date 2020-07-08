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Опубликовано 8 июля 2020, 12:49
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Уже 35 депутатов Госдумы переболели коронавирусом

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Володин сообщил, что антитела выявили ещё у трёх человек.

Ещё у трёх депутатов выявили антитела к коронавирусу после последнего тестирования. Всего CoViD-19 переболело 35 членов нижней палаты. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Коварство вируса нельзя недооценивать. Каждый раз у коллег обнаруживаются антитела. В этот раз антитела обнаружены у троих депутатов, есть те, кто в больнице, — сказал парламентарий.

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Он также отметил, что среди заболевших коронавирусом есть те, кто посещал ток-шоу.

Напомним, в России за всё время выявили 700 792 случая коронавируса, из которых 6562 — за прошедшие сутки.

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