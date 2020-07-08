В Росстате назвали самый распространённый срок брака в России

В России на 100 браков приходится около 65 разводов. Чаще всего завершить отношения решаются супруги, у которых нет детей, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.

Самый распространённый срок брака — от пяти до девяти лет. В этот период рушится более 27% семей. Чаще всего на развод решаются россияне в возрасте от 30 до 34 лет. При этом жители городов разводятся в четыре раза чаще, чем сельские.

В 2019 году большинство россиянок вышли замуж в 20–24 года — свыше 33% невест. 30% от общего числа обручившихся составили девушки в возрасте 25–29 лет, ещё 22% дам вышли замуж в возрасте 30–34 лет.

Большинство мужчин связывают себя брачными узами в возрасте 25–29 лет — таких в 2019 году оказалось 35% всех женихов. 26,5% россиян женятся в период от 30 до 34 лет, в 35–39 лет в брак вступает лишь 14% мужчин.