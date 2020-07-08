Отдыхающие забили тюленя камнями и палками ради удачных кадров — видео

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В Казахстане молодой тюлень подплыл к пляжу Мангистау, вызвав неадекватную реакцию у окружающих. Увидев животное, дети начали кидаться в него камнями, а взрослые — бить палками. Видео издевательств появилось в Сети.

По словам очевидцев, отдыхающие сфотографировались с тюленем, а потом выкинули обратно в Каспийское море. Дальнейшая судьба животного неизвестна.