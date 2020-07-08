Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Отдыхающие забили тюленя камнями и палками ради удачных кадров — видео

Дальнейшая судьба животного неизвестна.

1092

Видео © Соцсети

В Казахстане молодой тюлень подплыл к пляжу Мангистау, вызвав неадекватную реакцию у окружающих. Увидев животное, дети начали кидаться в него камнями, а взрослые — бить палками. Видео издевательств появилось в Сети.

По словам очевидцев, отдыхающие сфотографировались с тюленем, а потом выкинули обратно в Каспийское море. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Как сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Казахстана Сакен Далдахмет, сейчас устанавливаются личности живодёров, чтобы привлечь их к ответственности. Также с отдыхающими на побережье моря проведут разъяснительные работы.

Выбор редакции

Loading...