Отдыхающие забили тюленя камнями и палками ради удачных кадров — видео

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В Казахстане молодой тюлень подплыл к пляжу Мангистау, вызвав неадекватную реакцию у окружающих. Увидев животное, дети начали кидаться в него камнями, а взрослые — бить палками. Видео издевательств появилось в Сети.
По словам очевидцев, отдыхающие сфотографировались с тюленем, а потом выкинули обратно в Каспийское море. Дальнейшая судьба животного неизвестна.
Как сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Казахстана Сакен Далдахмет, сейчас устанавливаются личности живодёров, чтобы привлечь их к ответственности. Также с отдыхающими на побережье моря проведут разъяснительные работы.