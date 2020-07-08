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В Магадане на памятнике Ленину появился "ирокез" из шипов. Новый облик статуи возмутил жителей

Мэр города назвал установку железных штырей кощунством.

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Фото © VK / Breaking mad

Жители Магадана установили устройство для отпугивания птиц на памятник Ленину. Шипами они "украсили" голову и плечи скульптуры. Однако в соцсетях новый образ статуи сравнили с жутким персонажем из фильма "Восставший из ада".

Мэр города Юрий Гришан назвал установку шипов на памятник кощунством и распорядился снять их, сообщается на сайте мэрии. Железные шипы с монумента демонтировали специалисты комбината зелёного хозяйства.

Решение разместить шипы на статуе назвал неверным и секретарь Союза коммунистической молодёжи Денис Зоммер. Он считает, что проблемы с птицами можно решить иным способом.

Памятник должен сохранять свою целостность. Если любые иные элементы её нарушают, то это нарушение эстетического, исторического облика города, — сказал Зоммер в беседе с телеканалом "360".

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