Следственный комитет заинтересовался задержками зарплаты в Delivery Club

Следственный комитет России после ряда публикаций в СМИ заинтересовался задержками зарплаты в Delivery Club. В заявлении ведомство отчиталось о начале доследственной проверки.
— По указанию руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Андрея Стрижова руководство территориального следственного подразделения выехало в организацию для осуществления личного приёма работников, — пишет СК.
В ходе следствия ведомство проведёт ряд проверок, направленных на выяснение обстоятельств случившегося и принятых мер по выплатам задолженности. По итогу мероприятия СК примет процессуальное решение.
Напомним, ранее мы подробно писали о том, с чего именно началась забастовка курьеров Delivery Club.