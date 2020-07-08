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Следственный комитет заинтересовался задержками зарплаты в Delivery Club

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Следственный комитет России после ряда публикаций в СМИ заинтересовался задержками зарплаты в Delivery Club. В заявлении ведомство отчиталось о начале доследственной проверки.

По указанию руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Андрея Стрижова руководство территориального следственного подразделения выехало в организацию для осуществления личного приёма работников, пишет СК.

В ходе следствия ведомство проведёт ряд проверок, направленных на выяснение обстоятельств случившегося и принятых мер по выплатам задолженности. По итогу мероприятия СК примет процессуальное решение.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, с чего именно началась забастовка курьеров Delivery Club.

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