Следственный комитет заинтересовался задержками зарплаты в Delivery Club

Следственный комитет России после ряда публикаций в СМИ заинтересовался задержками зарплаты в Delivery Club. В заявлении ведомство отчиталось о начале доследственной проверки.

— По указанию руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Андрея Стрижова руководство территориального следственного подразделения выехало в организацию для осуществления личного приёма работников, — пишет СК.

В ходе следствия ведомство проведёт ряд проверок, направленных на выяснение обстоятельств случившегося и принятых мер по выплатам задолженности. По итогу мероприятия СК примет процессуальное решение.