Пляж, бассейны и бильярд. Лайф узнал, какую реабилитацию подготовили для врачей в Дагестане — видео

Видео предоставлено Лайфу

Прибывшим на реабилитацию в дагестанский научно-оздоровительный комплекс врачам, принимавшим участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, создадут все условия для отдыха. О том, как медики смогут провести досуг, Лайфу рассказали в самой организации.

По замыслу руководства, центр сможет принять более 500 человек, также есть вероятность того, что это число увеличится. В распоряжении отдыхающих будут обустроенный пляж на побережье Каспийского моря, бассейны, гидромассажные системы, тренажёрные залы, бильярд, футбольное поле, теннисный корт.

Генеральный директор комплекса, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Магомед Магомедов рассказал, что идея запустить благотворительную акцию принадлежит его матери, которая тоже врач. Переживая за коллег, она попросила сына сделать всё возможное, чтобы им помочь. Руководитель центра планирует не только провести реабилитацию, но и организовать круглые столы, чтобы медики могли делиться бесценным опытом борьбы с CoViD-19. Он надеется, что собранные знания помогут не только успешнее бороться с коварным недугом, но и лучше планировать реабилитацию для переболевших коронавирусом.

Первые гости начали заезжать 6 июля, среди них была и медсестра центральной больницы города Хасавюрта Амина. Она призналась, что её и коллегу встретили очень радушно и сейчас медики с удовольствием пользуются всеми возможностями, которые им любезно предложили.

— Условия хорошие: рядом море, бассейн, гидромассаж получаем, общий массаж, шведское питание... Я очень благодарна, — рассказала она.