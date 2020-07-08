В озере в Свердловской области нашли тело 9-летнего мальчика, пропавшего накануне

В городе Верхняя Пышма Свердловской области водолазы обнаружили тело пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Об этом Лайфу сообщили в СУ СК РФ по региону.

Ребёнок пропал 7 июля вечером в районе озера Балтым. В поисках принимали участие полиция, МЧС, водолазы, волонтёры, а также сотрудники отдела криминалистики областного СУ СК РФ. Тело мальчика нашли сегодня. По факту происшествия организована доследственная проверка.

А на Сахалине полсотни волонтёров и полиция уже второй день ищут пропавшую 8-летнюю школьницу. Ребёнок ушёл из дома днём 6 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщают СМИ, в день пропажи девочка поссорилась с родственниками.