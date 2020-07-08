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Московские кинотеатры могут заработать с 1 августа

Их посещаемость прогнозируется на уровне всего лишь 20%.

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Фото © Shutterstock

В Москве кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа. Об этом РИА "Новости" заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры, — сказал Толстой.

Он отметил, что релизы сдвигаются, а посещаемость прогнозируется всего лишь в 20%, поэтому сейчас разрабатывается модель по привлечению людей в кинотеатры.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что открытие кинотеатров в России произойдёт 15 июля. Прежде эту дату называла и министр культуры Ольга Любимова. Она также отметила, что всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном регионе.

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