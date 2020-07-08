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В Карачаево-Черкесии наградили 17 медиков из Башкирии, помогавших в борьбе с CoViD-19 — видео

Врачи оставили свои семьи на три недели и приехали к соотечественникам в пандемию, чтобы дать отпор коварному заболеванию.

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Видео © LIFE

Семнадцать медиков из Башкирии на протяжении трёх недель помогали своим коллегам из Карачаево-Черкесии бороться с коронавирусом. За труд и помощь их отметили государственными наградами. Лайф публикует видео с места событий.

Глава республики Рашид Темрезов поблагодарил бригаду за то, что каждый из её членов оставил семью на столь долгое время и приехал, чтобы поддержать коллег и помочь пациентам.

Бригада медиков была направлена в республику по поручению президента РФ Владимира Путина. Врачи признались, что за время работы и общения с коллегами из Карачаево-Черкесии успели подружиться и обменяться с ними опытом. Они рады, что смогли помочь во время пандемии.

Я считаю, что самое лучшее, что мы отсюда увезём, — это бесценный опыт... Лучшее в нашей работе — междисциплинарное общение между врачами... Мы передали свой опыт, и я, честно скажу, научился здесь очень многому, — отметил врач-анестезиолог Константин Золотухин.

Мы приехали как раз в самый пик заболевания. Очень много народа было у нас в госпиталях. На сегодняшний день количество людей снизилось почти в два раза. Обстановка сейчас очень благоприятная, всё хорошо

Руслан Гумеров

Руководитель специализированной врачебной выездной бригады

Ранее Лайф писал, что боровшимся с коронавирусом российским врачам предложили бесплатную реабилитацию в Дагестане.

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