1 сентября в 2020 году пройдёт без линеек

Школьные линейки, проходящие 1 сентября, в 2020 году изменят свой формат ради соблюдения мер безопасности на фоне ситуации с CoViD-19. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

— Мы немного в другом формате их (линейки. — Прим. Лайфа) проведём, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы. И начнётся образовательный процесс, — пояснил министр.