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1 сентября в 2020 году пройдёт без линеек

Формат праздничных мероприятий будет изменён.

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Школьные линейки, проходящие 1 сентября, в 2020 году изменят свой формат ради соблюдения мер безопасности на фоне ситуации с CoViD-19. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Мы немного в другом формате их (линейки. — Прим. Лайфа) проведём, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы. И начнётся образовательный процесс, — пояснил министр.

Кравцов не стал уточнять, в каком именно формате будут проходить праздничные мероприятия для детей.

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