Врач раскрыла секреты правильного гардероба в жару

В жаркое время нужно оптимизировать режим теплообмена в организме, чтобы снизить риск естественного перегрева. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Она отметила, что охлаждение организма происходит с помощью испарения, теплоотдачи и важно не мешать этому процессу. Для этого достаточно правильно одеваться.

— Одежда должна быть хлопчатобумажной или какая-то из современных материалов, которая не затрудняет этот теплообмен. Она должна быть светлых тонов, чтобы обладать светоотражающим действием, — рассказала Романенко.

Она подчеркнула, что вещи должны быть из неплотной ткани. Кроме того, в жаркие дни стоит отказаться от строгого дресс-кода — мужчинам лучше отложить галстуки, а дамам — не надевать чулки.

В Москве высокие температуры обычно воспринимаются тяжелее из-за повышенной влажности воздуха, отметила врач. По её словам, это создаёт риск естественного перегрева организма.