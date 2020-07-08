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Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Местные власти считают, что это позволит создать "дополнительные основания для защиты национальных интересов".

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Фото © Shutterstock

Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. Такое решение приняло правительство страны на заседании, сообщает ТАСС.

Власти Украины считают, что отказ от меморандума поспособствует созданию "дополнительных правовых и политических оснований для защиты национальных интересов государства".

Меморандум о сотрудничестве РФ и Украины в борьбе с терроризмом был подписан ещё в 2012 году в Ялте.

Напомним, после 2018 года Украина вышла из целого ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. А буквально накануне государство вышло из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

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