Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. Такое решение приняло правительство страны на заседании, сообщает ТАСС.
Власти Украины считают, что отказ от меморандума поспособствует созданию "дополнительных правовых и политических оснований для защиты национальных интересов государства".
Меморандум о сотрудничестве РФ и Украины в борьбе с терроризмом был подписан ещё в 2012 году в Ялте.
Напомним, после 2018 года Украина вышла из целого ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. А буквально накануне государство вышло из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.