Потенциальный трубоукладчик "Северного потока – 2" вошёл в воды Дании

Способная достроить "Северный поток – 2" якорная баржа "Фортуна" вошла в воды Дании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Согласно данным Myshiptracking, сегодня утром судно покинуло воды Германии и вошло в датскую часть Балтийского моря. Отмечается, что баржа, однако, отдаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок трубопровода.