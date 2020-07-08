Потенциальный трубоукладчик "Северного потока – 2" вошёл в воды Дании

Способная достроить "Северный поток – 2" якорная баржа "Фортуна" вошла в воды Дании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Согласно данным Myshiptracking, сегодня утром судно покинуло воды Германии и вошло в датскую часть Балтийского моря. Отмечается, что баржа, однако, отдаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок трубопровода.
Лайф сообщал, что "Фортуна" вышла из немецкого порта Мукран. Ранее датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство "Северного потока – 2" в своих водах с использованием судов с якорным позиционированием.