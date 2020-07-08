Обиделась и ушла с зубной щёткой. Лайф узнал подробности исчезновения школьницы на Сахалине

Пропавшая в Южно-Сахалинске восьмилетняя Вика Теплякова вместе со своей зубной щёткой исчезла после ссоры. Об этом Лайфу сообщил источник.
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В последний месяц ребёнок вместе с мамой делил двухкомнатную квартиру с семьёй знакомых, у которых рос 11-летний мальчик. 6 июля девочка с мамой были в гостях, но им внезапно позвонил сын соседей и сообщил, что ему нужно на тренировку, а ключей у него нет. Мама отправила девочку домой, там малышка поссорилась с соседом — её расстроило то, что из-за него ей нельзя пойти гулять. После ссоры она в слезах побежала к маме. Та успокоила её и дошла с ней почти до самого дома, уговорив вернуться. Как выяснилось позже, в стенах квартиры малышка так и не появилась. Оказалось, что и свою зубную щётку девочка прихватила с собой.
Встревоженная мама забила тревогу и побежала её искать. Когда попытки успехом не увенчались, женщина обратилась в полицию. Правоохранители проверили её на полиграфе и подключились к поискам, позже присоединились сотрудники областной прокуратуры и поисково-спасательный отряд.
Ранее сообщалось, что пропавшая девочка была одета в синие яркие штаны, белую футболку с рисунком розово-салатового цвета, серо-голубые кроссовки на застёжке "липучка". На ней были серебряные серьги в виде колец, цепочка плотного плетения из серебра, большой кулон с изображением в виде знака зодиака Рак.