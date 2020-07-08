Обиделась и ушла с зубной щёткой. Лайф узнал подробности исчезновения школьницы на Сахалине

В последний месяц ребёнок вместе с мамой делил двухкомнатную квартиру с семьёй знакомых, у которых рос 11-летний мальчик. 6 июля девочка с мамой были в гостях, но им внезапно позвонил сын соседей и сообщил, что ему нужно на тренировку, а ключей у него нет. Мама отправила девочку домой, там малышка поссорилась с соседом — её расстроило то, что из-за него ей нельзя пойти гулять. После ссоры она в слезах побежала к маме. Та успокоила её и дошла с ней почти до самого дома, уговорив вернуться. Как выяснилось позже, в стенах квартиры малышка так и не появилась. Оказалось, что и свою зубную щётку девочка прихватила с собой.