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Аксёнов: Отдых в Крыму в среднем ценовом сегменте забронирован до сентября

Свободными остались лишь отдельные номера класса люкс.

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Фото © Shutterstock

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента полуострова забронированы до сентября. Об этом сообщает РИА "Новости".

Номеров в среднем ценовом сегменте практически нет, полностью забронировано всё до сентября месяца, — сказал Аксёнов.

По его словам, свободными остались лишь отдельные номера класса люкс. Глава Крыма также отметил, что некоторые гостиницы могли незначительно повысить цены в связи с поздним началом курортного сезона.

Напомним, ранее в Крыму опровергли сообщения о повышении цен в местных отелях на 100%. Председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета полуострова отметил, что цены поднялись максимум на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

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