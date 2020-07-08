Аксёнов: Отдых в Крыму в среднем ценовом сегменте забронирован до сентября

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента полуострова забронированы до сентября. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Номеров в среднем ценовом сегменте практически нет, полностью забронировано всё до сентября месяца, — сказал Аксёнов.
По его словам, свободными остались лишь отдельные номера класса люкс. Глава Крыма также отметил, что некоторые гостиницы могли незначительно повысить цены в связи с поздним началом курортного сезона.
Напомним, ранее в Крыму опровергли сообщения о повышении цен в местных отелях на 100%. Председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета полуострова отметил, что цены поднялись максимум на 10–15% по сравнению с прошлым годом.