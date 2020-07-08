Аксёнов: Отдых в Крыму в среднем ценовом сегменте забронирован до сентября

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента полуострова забронированы до сентября. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Номеров в среднем ценовом сегменте практически нет, полностью забронировано всё до сентября месяца, — сказал Аксёнов.

По его словам, свободными остались лишь отдельные номера класса люкс. Глава Крыма также отметил, что некоторые гостиницы могли незначительно повысить цены в связи с поздним началом курортного сезона.