Доцент-расчленитель Соколов после убийства аспирантки дважды звонил в Посольство Франции

Доцент-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, молодой возлюбленной Анастасии Ещенко, после расправы дважды звонил в Посольство Франции в Москве. Звонки историк совершил 9 ноября в 9:36 и 10:12.
Так как специалист по военной истории Франции является кавалером ордена Почётного легиона, потерпевшая сторона полагает, что Соколов планировал дальнейшие действия, чтобы скрыться от следствия. Защита родных убитой попросила отправить в дипмиссию запрос и вызвать в качестве свидетеля сотрудника посольства, с которым общался доцент.
Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.