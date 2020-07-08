Доцент-расчленитель Соколов после убийства аспирантки дважды звонил в Посольство Франции

Доцент-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, молодой возлюбленной Анастасии Ещенко, после расправы дважды звонил в Посольство Франции в Москве. Звонки историк совершил 9 ноября в 9:36 и 10:12.

Так как специалист по военной истории Франции является кавалером ордена Почётного легиона, потерпевшая сторона полагает, что Соколов планировал дальнейшие действия, чтобы скрыться от следствия. Защита родных убитой попросила отправить в дипмиссию запрос и вызвать в качестве свидетеля сотрудника посольства, с которым общался доцент.