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Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Китайский лидер указал на готовность Пекина продолжать сотрудничество с Москвой.

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Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В разговоре китайский лидер отметил, что Пекин, как и всегда, будет решительно поддерживать путь развития России, соответствующий её национальным условиям, и оказывать поддержку РФ в ускорении её развития. Си Цзиньпин указал на готовность КНР продолжать сотрудничество с Москвой для защиты общих интересов.

Председатель КНР подчеркнул, что успех голосования по поправкам к конституции свидетельствует о том, что россияне поддерживают своё правительство и согласны с принципами существующего в РФ государственного управления.

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