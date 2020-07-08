Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу. Об этом сообщило агентство Xinhua.
В разговоре китайский лидер отметил, что Пекин, как и всегда, будет решительно поддерживать путь развития России, соответствующий её национальным условиям, и оказывать поддержку РФ в ускорении её развития. Си Цзиньпин указал на готовность КНР продолжать сотрудничество с Москвой для защиты общих интересов.
Председатель КНР подчеркнул, что успех голосования по поправкам к конституции свидетельствует о том, что россияне поддерживают своё правительство и согласны с принципами существующего в РФ государственного управления.