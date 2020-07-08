После самоизоляции россиянки бросились замуж

После снятия режима самоизоляции в России продажи свадебных платьев подскочили более чем втрое, на 234%, по сравнению с маем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики выяснили, что средний чек при покупке свадебного платья в июне составил 24 650 рублей, что на 15% выше по сравнению с прошлым годом и на 5% больше, чем в мае. Также отмечается, что средний чек по свадебному букету на 9% превысил прошлогодний показатель и на 12% — майский, составив 1762 рубля.

Россияне в июне этого года не поскупились и на обручальные кольца. В прошлом месяце на них тратили около 6609 рублей, что на 4% выше, чем в прошлом году, однако на 8% ниже, чем в мае. А средний чек по шампанскому на торжественное мероприятие практически не изменился.

— Таким образом, средний чек покупки такого набора товаров (свадебное платье, букет, обручальные кольца и шампанское) за год вырос на 11%, а частота покупок свадебной атрибутики (без учёта шампанского) снизилась в среднем на 42%, — подвели итоги специалисты.