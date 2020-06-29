В Китае назвали 3 недостатка русских женщин, из-за которых иностранцы боятся брать их в жёны

Журналист китайского портала Sohu рассказал, что, несмотря на всемирно известную красоту русских женщин, мало кто из иностранцев рискнёт позвать замуж россиянку. Причина тому —несколько стереотипов, которые портят имидж наших девушек в глазах мужчин как из Китая, так и из других стран.

Разница между нашими языками и взглядами на брак просто огромная. Такие отличия нужно корректировать, но это очень сложно, что сильно затрудняет брак Автор материала на портале Sohu

Гиф © Giphy

Второй причиной стал "сильный" характер наших девушек. По мнению китайца, часто русские красавицы не прочь выпить, а иногда, не дай бог, проявить свои несдержанные эмоции. Это в головах иностранцев никак не укладывается, ведь жена должна быть ниже травы, тише воды.

Такой характер обычно не подходит в традиционной китайской концепции брака, поэтому некоторые мужчины просто не осмеливаются [на жизнь с девушками из России] Автор материала на портале Sohu

Гиф © Giphy

Третьей причиной китаец назвал откровенные стереотипы, которые приписываются русским девушкам. Оказывается, некоторые иностранцы уверены, что красота русских девушек — вещь непостоянная. По их мнению, сразу после замужества красотки перестают следить за своей внешностью и, как по мановению волшебной палочки, превращаются в уставших домохозяек. Впрочем, автор это мнение опроверг — такие случаи происходят вне зависимости от национальности.