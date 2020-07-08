"Проблемы воспитания". Онищенко осудил поступок больного коронавирусом президента Бразилии

Депутат Госдумы, академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал глупым риском поступок президента Бразилии Жаира Болсонару, который в ходе пресс-конференции снял маску после заявления о заражении коронавирусом.

— Он, конечно, не обременён высокой культурой поведения. Если ты знаешь, что заразен, делать так не надо было. Но это уже проблемы воспитания. Конференцию можно было провести через стекло или в маске — всё было бы пристойно, — сказал Онищенко.

Он отметил, что Болсонару с самого начала был против введения жёстких ограничений из-за CoViD-19, однако сам входит в группу риска. Онищенко также скептически отнёсся к желанию бразильского президента показать, что он чувствует себя хорошо. Депутат напомнил, что осложнения появляются не сразу, а на восьмой-двенадцатый день болезни.

Однако Онищенко подчеркнул, что журналисты, которые испугались заразиться CoViD-19 из-за поступка Болсонару, сами должны были быть в масках. Также их безопасность обеспечивала социальная дистанция.

Депутат Госдумы отметил, что сейчас нужно делать акцент на личной гигиене и перенаправить меры безопасности именно в эту сторону.