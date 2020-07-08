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"Проблемы воспитания". Онищенко осудил поступок больного коронавирусом президента Бразилии

Ранее Болсонару объявил журналистам о своём диагнозе, после чего снял маску.

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Фото © ТАСС / EPA / Joédson Alves / Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы, академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал глупым риском поступок президента Бразилии Жаира Болсонару, который в ходе пресс-конференции снял маску после заявления о заражении коронавирусом.

Он, конечно, не обременён высокой культурой поведения. Если ты знаешь, что заразен, делать так не надо было. Но это уже проблемы воспитания. Конференцию можно было провести через стекло или в маске — всё было бы пристойно, — сказал Онищенко.

Он отметил, что Болсонару с самого начала был против введения жёстких ограничений из-за CoViD-19, однако сам входит в группу риска. Онищенко также скептически отнёсся к желанию бразильского президента показать, что он чувствует себя хорошо. Депутат напомнил, что осложнения появляются не сразу, а на восьмой-двенадцатый день болезни.

Однако Онищенко подчеркнул, что журналисты, которые испугались заразиться CoViD-19 из-за поступка Болсонару, сами должны были быть в масках. Также их безопасность обеспечивала социальная дистанция.

Депутат Госдумы отметил, что сейчас нужно делать акцент на личной гигиене и перенаправить меры безопасности именно в эту сторону.

Напомним, Бразильская ассоциация прессы (ABI) намерена подать иск к президенту страны в Верховный суд. Журналисты обвинили политика в том, что он подверг их риску заражения коронавирусом.

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