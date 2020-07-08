В Альметьевске вспыхнул пожар в торговом центре — видео

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В Альметьевске произошёл пожар в торговом центре "Панорама", пострадавших нет. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.
Отмечается, что ТЦ закрыт в связи с ограничительными мерами по нераспространению коронавируса. Пожар уже ликвидирован.
Напомним, ранее на Украине лесные пожары уничтожили более ста домов, погибло пять человек, пострадало девять. Температура воздуха в момент происшествия составляла плюс 38 градусов, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.