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В Альметьевске вспыхнул пожар в торговом центре — видео

Комплекс закрыт в связи с пандемией.

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Видео © Сети

В Альметьевске произошёл пожар в торговом центре "Панорама", пострадавших нет. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Отмечается, что ТЦ закрыт в связи с ограничительными мерами по нераспространению коронавируса. Пожар уже ликвидирован.

Напомним, ранее на Украине лесные пожары уничтожили более ста домов, погибло пять человек, пострадало девять. Температура воздуха в момент происшествия составляла плюс 38 градусов, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

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