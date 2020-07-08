Доктор Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы, связанные с ведением здорового образа жизни. Своим профессиональным мнением эксперт поделился в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников подчеркнул, что не следует полностью отказываться от мяса, несмотря на то что оно всё же является фактором риска развития рака кишечника. Он напомнил, что этот продукт не вредит сердечно-сосудистой системе. По словам врача, съесть кусок мяса три раза в неделю не просто можно, но даже и нужно.

Также медик прокомментировал миф о том, что каждый день необходимо проходить по десять тысяч шагов. Мясников обратил внимание, что самое важное — это любое движение, а его отсутствие может привести к заболеваниям сердца и онкологии. Он добавил, что ходьбу можно смело заменить на плавание или бег.