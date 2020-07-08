Адвокат семьи Ещенко осудила попытки защиты доцента-расчленителя "облить грязью" убитую

Адвокат Александра Бакшеева, которая представляет интересы семьи убитой Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, заявила, что защита доцента-расчленителя обнародовала переписки, в которых девушка оскорбляет возлюбленного, чтобы в том числе "облить грязью" убитую.

— Они (защита Соколова. — Прим. Лайфа) хотят использовать данные обстоятельства (переписку с матом Ещенко. — Прим. Лайфа) для того, чтобы подавать ходатайство о проведении психолого-психиатрической судебной экспертизы и ссылаться на то, что его довели и что у него сложная психическая ситуация. Параллельно понятна позиция защиты, что они дополнительно решили облить грязью убитую девушку в СМИ. Мне вообще непонятно, зачем заниматься такими грязными вещами, но это их защита, — сказала она, отметив, что ранее экспертиза уже была проведена в самом серьёзном медучреждении.

Бакшеева также отметила, что конфликт между Соколовым и Ещенко произошёл из-за того, что после пяти лет отношений девушка поняла, что её возлюбленный "предатель и изменщик". Именно это спровоцировало её написать грубые сообщения. Линия защиты доцента-расчленителя, построенная на этих высказываниях Анастасии, выглядит "максимально грязно и неприлично".

По словам адвоката семьи убитой, родители аспирантки не ждали, что Соколов станет раскаиваться. Историк до сих пор не признал себя виновным в совершении преступления.

Напомним, ранее на суде огласили часть личной переписки доцента-расчленителя и его аспирантки, в которой Ещенко обвиняет Соколова в изменах и обзывает "козлом", "тварью" и "мразью".