"Фанаты возмущены". "Спартак" после неудачной шутки гендира "Зенита" написал заявление

Фанаты долго обсуждали в Сети то, как футболисты Артём Дзюба и Сердар Азмун в раздевалке отмечали чемпионство. Позже этот эпизод, который попал на видео, прокомментировал гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

Насколько я понял, все началось с того, что @tina_kandelaki попросила Дзюбу поздравить Оздоева с дублем, но произошла путаница... pic.twitter.com/uikV8GDCO4 — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) July 6, 2020

— Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всё время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций, — приводит слова Медведева ТАСС . — Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со "Спартаком" в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов.

"Спартак" шутку не оценил и написал письмо в комитет по этике от имени заместителя председателя совета директоров Сергея Михайлова.

— Данная аналогия представляется неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания официального лица футбольного клуба "Зенит" ставят под сомнения принцип взаимоуважения, — говорится в заявлении.

Скандал прокомментировал и владелец "Спартака" Леонид Федун.

— Я не хочу комментировать эту ситуацию. Но знаю, что очень многие болельщики крайне возмущены, — отметил Федун.

— Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы, — ответил на реакцию "Спартака" Медведев в разговоре со Sport24.