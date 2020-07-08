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"Фанаты возмущены". "Спартак" после неудачной шутки гендира "Зенита" написал заявление

Неудачная шутка Александра Медведева сильно задела руководство красно-белых.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Олег Яковлев, ТАСС / Пётр Ковалёв

Фанаты долго обсуждали в Сети то, как футболисты Артём Дзюба и Сердар Азмун в раздевалке отмечали чемпионство. Позже этот эпизод, который попал на видео, прокомментировал гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всё время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций, — приводит слова Медведева ТАСС. — Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со "Спартаком" в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов.

"Спартак" шутку не оценил и написал письмо в комитет по этике от имени заместителя председателя совета директоров Сергея Михайлова.

Данная аналогия представляется неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания официального лица футбольного клуба "Зенит" ставят под сомнения принцип взаимоуважения, — говорится в заявлении.

Фото © Телеграм-канал "Слава! новости футбола"

Скандал прокомментировал и владелец "Спартака" Леонид Федун.

Я не хочу комментировать эту ситуацию. Но знаю, что очень многие болельщики крайне возмущены, — отметил Федун.

Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы, — ответил на реакцию "Спартака" Медведев в разговоре со Sport24.

Напомним, что матч Кубка России "Зенит" — "Спартак" состоится 19 июля.

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