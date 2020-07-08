Уйти нельзя остаться. Как решится судьба Тедеско в "Спартаке"?

В "Спартаке" как всегда всё неспокойно. Недавно стало известно о внутренних интригах и уходе Антона Лисина из пресс-службы, с которым, пожалуй, всем журналистам было комфортно работать. Вчера руководство клуба приняло решение расстаться со своим генеральным директором Томасом Цорном. Изначально кандидатура 33-летнего россиянина, который с восьми лет жил в Германии, выглядела перспективной, но по факту ожидания не оправдались...

Внебрачный сын Сергея Прядкина, каким в обществе считают Цорна, полностью провалил трансферную политику, да и результатов команда при нём не добилась. Решение о его увольнении напрашивалось, но не сейчас. Логичнее было бы дождаться окончания сезона (осталось всего четыре матча) и уже тогда подводить итоги. Федун же ждать не стал.

— Этот человек отвечал за трансферную политику. Был взят в команду Тиль за 18 миллионов евро, но он так и не заиграл. В аренду взяли Шюррле, он тоже не заиграл. Фамилии можно и дальше назвать. Если нет результата, то, естественно, руководство и болельщики остаются недовольными. Поэтому его и уволили, — отметил в разговоре с Лайфом экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов.

Фото © ФК "Спартак"

В связи с увольнением Томаса Цорна открытым остаётся вопрос, что же будет с главным тренером Доменико Тедеско? Ведь он является протеже Цорна. Ситуация и правда непростая. Уволить немецкого специалиста, который возглавил команду в октябре 2019 года, сложно. По контракту у него большие отступные. В условиях мирового кризиса из-за пандемии Федун навряд ли захочет раскошелиться.

Есть только один вариант — уход Тедеско по собственному желанию... Сегодня у "Спартака" домашний матч с "Локомотивом" (20:30 мск). Станет ли он определяющим? Красно-белым критически важна победа. Посмотрим на результаты команды после возобновления сезона: одна победа, одна ничья и два поражения.

"Арсенал" — "Спартак" — 2:3 "Спартак" — "Уфа" — 0:0 ЦСКА — "Спартак" — 2:0 "Спартак" — "Тамбов" — 2:3

В случае проигрыша "Локомотиву" не исключено, что Тедеско психанёт и подаст в отставку. Но кто тогда будет готовить "Спартак" в оставшихся трёх матчах? Тренерский штаб состоит из немецких специалистов, которые пришли с ним. Логично, что они уйдут тоже. Заменить Тедеско в команде так быстро просто некем!

Фото © ФК "Спартак"

Многие СМИ сразу начали вспоминать Массимо Карреру, однако тот работает в Греции и не собирается в "Спартак".

— Это слухи. Я сосредоточен на ближайших матчах АЕКа. У меня с клубом действующий контракт, который я намерен уважать. Никто из "Спартака" со мной не связывался, — приводит слова Карреры Gazzetta.gr.

У Станислава Черчесова, которого уже не в первый раз сватают в "Спартак", есть свои обязательства в сборной. Да и РФС не раз отмечал, что против совмещения должностей. В свою очередь представители Федуна спортивным СМИ уже сообщили, что Тедеско точно начнёт следующий сезон. Эксперт Валерий Кечинов также считает, что тренеру нужно дать время.

— Думаю, что Тедеско останется и, может, даже доработает до конца первой части следующего сезона, а там уже будут смотреть на результат. Если не будет игры, как сейчас, то он тоже будет уволен, — отметил Кечинов. — Тренеру в любом случае нужно какое-то время давать для построения команды. Так быстро ничего не получается. Так ведь можно менять постоянно тренеров. Ему дадут время.

Но не будем забывать, что "Спартак" всегда умел удивлять. И когда клуб заявляет одно, уже через день выносятся совершенно противоположные решения. Нам остаётся только следить за дальнейшей судьбой клуба и конкретно за Тедеско.