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Уйти нельзя остаться. Как решится судьба Тедеско в "Спартаке"?

В московском клубе вновь перемены. Приведут ли они к отставке главного тренера?

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В "Спартаке" как всегда всё неспокойно. Недавно стало известно о внутренних интригах и уходе Антона Лисина из пресс-службы, с которым, пожалуй, всем журналистам было комфортно работать. Вчера руководство клуба приняло решение расстаться со своим генеральным директором Томасом Цорном. Изначально кандидатура 33-летнего россиянина, который с восьми лет жил в Германии, выглядела перспективной, но по факту ожидания не оправдались...

Внебрачный сын Сергея Прядкина, каким в обществе считают Цорна, полностью провалил трансферную политику, да и результатов команда при нём не добилась. Решение о его увольнении напрашивалось, но не сейчас. Логичнее было бы дождаться окончания сезона (осталось всего четыре матча) и уже тогда подводить итоги. Федун же ждать не стал.

Этот человек отвечал за трансферную политику. Был взят в команду Тиль за 18 миллионов евро, но он так и не заиграл. В аренду взяли Шюррле, он тоже не заиграл. Фамилии можно и дальше назвать. Если нет результата, то, естественно, руководство и болельщики остаются недовольными. Поэтому его и уволили, отметил в разговоре с Лайфом экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов.

Фото © ФК "Спартак"

В связи с увольнением Томаса Цорна открытым остаётся вопрос, что же будет с главным тренером Доменико Тедеско? Ведь он является протеже Цорна. Ситуация и правда непростая. Уволить немецкого специалиста, который возглавил команду в октябре 2019 года, сложно. По контракту у него большие отступные. В условиях мирового кризиса из-за пандемии Федун навряд ли захочет раскошелиться.

Есть только один вариант — уход Тедеско по собственному желанию... Сегодня у "Спартака" домашний матч с "Локомотивом" (20:30 мск). Станет ли он определяющим? Красно-белым критически важна победа. Посмотрим на результаты команды после возобновления сезона: одна победа, одна ничья и два поражения.

"Арсенал" — "Спартак" — 2:3

"Спартак" — "Уфа" — 0:0

ЦСКА — "Спартак" — 2:0

"Спартак" — "Тамбов" — 2:3

В случае проигрыша "Локомотиву" не исключено, что Тедеско психанёт и подаст в отставку. Но кто тогда будет готовить "Спартак" в оставшихся трёх матчах? Тренерский штаб состоит из немецких специалистов, которые пришли с ним. Логично, что они уйдут тоже. Заменить Тедеско в команде так быстро просто некем!

Фото © ФК "Спартак"

Многие СМИ сразу начали вспоминать Массимо Карреру, однако тот работает в Греции и не собирается в "Спартак".

Это слухи. Я сосредоточен на ближайших матчах АЕКа. У меня с клубом действующий контракт, который я намерен уважать. Никто из "Спартака" со мной не связывался, — приводит слова Карреры Gazzetta.gr.

У Станислава Черчесова, которого уже не в первый раз сватают в "Спартак", есть свои обязательства в сборной. Да и РФС не раз отмечал, что против совмещения должностей. В свою очередь представители Федуна спортивным СМИ уже сообщили, что Тедеско точно начнёт следующий сезон. Эксперт Валерий Кечинов также считает, что тренеру нужно дать время.

Думаю, что Тедеско останется и, может, даже доработает до конца первой части следующего сезона, а там уже будут смотреть на результат. Если не будет игры, как сейчас, то он тоже будет уволен, отметил Кечинов. — Тренеру в любом случае нужно какое-то время давать для построения команды. Так быстро ничего не получается. Так ведь можно менять постоянно тренеров. Ему дадут время.

Но не будем забывать, что "Спартак" всегда умел удивлять. И когда клуб заявляет одно, уже через день выносятся совершенно противоположные решения. Нам остаётся только следить за дальнейшей судьбой клуба и конкретно за Тедеско.

8 июля. 20:30 (мск)

"Спартак" — "Локомотив"

Стадион "Открытие-арена"

Трансляция: "Матч ТВ"

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