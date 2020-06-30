Хабиб теперь не единственный. Ещё один наш боец может стать чемпионом в UFC

В преддверии самого важного в своей карьере выступления омич был включён в шорт-лист ведущей в сфере смешанных единоборств премии World MMA Awards в номинации "Прорыв года". Конкурентами россиянина в данной номинации стали действующие чемпионы UFC Александр Волкановски, Вэйли Чжан, а также обладатель пояса временного чемпиона Гилберт Бёрнс и, наконец, Хорхе Масвидаль, официально носящий титул "Самый опасный отморозок".

Итоги World MMA Awards будут подведены в октябре, но самую главную свою награду Пётр может получить уже сейчас. Сибирский боец имеет прекрасные шансы стать вторым в истории россиянином, покорившим олимп сильнейшей на планете бойцовской организации.

В декабре 2016 года Ян был близок к переходу в организацию Fight Nights Global. На тот момент Пётр Ян, получивший прозвище Беспощадный, лишился титула чемпиона АСВ в спорном поединке с Магомедом Магомедовым и готов был рассмотреть более щедрые предложения других промоутеров. Промоушен Камила Гаджиева предложил бойцу по тем временам рекордные для российской индустрии смешанных единоборств деньги, держа в уме возможный супербой со своей главной звездой Расулом Мирзаевым. Камнем преткновения в переходе Беспощадного из АСВ в FNG стал пункт о… досрочном расторжении контракта.

Как и 99,9% российских бойцов, Пётр, естественно, грезил возможностью подраться в UFC. Но для господина Гаджиева, на тот момент строившего при помощи инвестиций Зиявудина Магомедова возможного, как тогда казалось, конкурента детищу Дэйна Уайта, этот вопрос был болезненным и принципиальным. Президент FNG занял жёсткую позицию: договориться сторонам не удалось, Пётр остался в чеченской организации. В отличие от своего коллеги, Майрбек Хасиев был не столь категоричен и согласился расстаться с одним из самых зрелищных своих бойцов в случае, если предложение поступит от UFC. АСВ было жизненно необходимо провести скорейший реванш между Беспощадным и Магомедовым, закатившим в 2016-м самый зрелищный бой года. В итоге всё получилось именно так, как стороны и хотели… Ян вновь подрался с Магомедовым в клетке АСВ, взамен получив возможность разорвать контракт с чеченским промоушеном. Контракт с UFC Беспощадный подписал уже в 2018 году, покинув АСВ в статусе чемпиона…

Как бы сложилась судьба Петра, перейди он в 2017-м в Fight Nights Global? Вряд ли мы увидели бы поединок Петра со стилистически неудобным для него Чёрным Тигром. Как мы помним, 31 декабря 2016 года топовый спортсмен с многочисленными ранениями был доставлен в больницу… Яну, конечно же, было под силу стать чемпионом и в FNG, чей бантамвейт явно не пестрил звёздными именами. Так или иначе, Беспощадный оказался бы в восьмиугольнике.

Дебют сибирского атлета за океаном состоялся 23 июня 2018 года. В первом бою в клетке UFC Пётр снёс с пути японца Тэруто Исихару, нокаутировав соперника за три с небольшим минуты. В следующем бою Ян провёл в клетке уже все 15 минут, выдав откровенно не самый свой лучший поединок с дебютантом Джином Су Соном. Под занавес 2018 года Беспощадный вновь порадовал своих болельщиков, разбив в кровь противника из Бразилии Дугласа Силву ди Андради. На этом вступительная часть карьеры Яна в UFC была завершена: отныне Пётр бился только против топовых соперников. Джон Додсон, Джимми Ривера, Юрайя Фейбер. 2019 год омич провёл на одном дыхании, вписав своё имя в круг претендентов на титул.

Только Богу известно, сколько бы ещё россиянину необходимо было ждать своего шанса, не уйди на пенсию Генри Сехудо. Так или иначе, но именно Ян стал первым претендентом на вакантный титул. Зрелищность в восьмиугольнике иногда превыше всего.

Беспощадный получил право подраться за пояс спустя шесть выступлений в американском промоушене. К примеру, Хабибу Нурмагомедову пришлось пройти круг из девяти сражений. Стилистически оба россиянина абсолютно разные, но оба способны удерживать пояс ещё долгие годы. Если соперники Орла не знают, что делать с его борьбой, то для оппозиции Беспощадного головной болью становится высочайший уровень бокса спортсмена. Ближайший поединок Петра — прекрасная возможность не просто вписать своё имя в историю ведущей мировой организации, но и продемонстрировать свой истинный уровень в схватке с самым опасным ударником десятилетия.

Да, принято говорить, что Жозе Алду уже не тот, что его время прошло. Но если взглянуть, кому проигрывал бразилец… Победа над легендарным Жозе не станет менее значимой, даже если она случится в 2020 году, а не пять или десять лет назад.