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Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом

Евгений Никора находится в состоянии средней тяжести.

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Евгений Никора. Фото © Официальный сайт администрации города Мурманска

Главу Мурманска Евгения Никору госпитализировали с коронавирусом, он находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости".

Госпитализировали вчера — почувствовал недомогание. У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит... Врачи — молодцы, — отметил Никора.

Он также добавил, что практически наверняка знает, где заразился CoViD-19, однако уточнять какие-либо подробности не стал.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус выявили ещё у 6562 человек, при этом у 27,6% из них нет клинических проявлений болезни. Всего за весь период пандемии зафиксировано 700 792 случая заболевания, 472 511 пациентов полностью выздоровели, летальных случаев — 10 667.

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