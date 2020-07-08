Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом

Главу Мурманска Евгения Никору госпитализировали с коронавирусом, он находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Госпитализировали вчера — почувствовал недомогание. У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит... Врачи — молодцы, — отметил Никора.

Он также добавил, что практически наверняка знает, где заразился CoViD-19, однако уточнять какие-либо подробности не стал.