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В Подмосковье открываются кафе, пляжи и санатории

При этом запрет на массовые мероприятия сохранится, также жителям нужно будет продолжать носить маски.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Подмосковные пляжи, аттракционы и детские лагеря откроются 15 июля. А рестораны, кафе и гостиницы возобновят работу чуть позже. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва.

Так, с 15 июля открываются:

  • детские лагеря;
  • летние кинотеатры в парках;
  • учреждения сферы культуры (кроме массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях);
  • аттракционы;
  • пляжи;
  • учреждения социального обслуживания.

С 25 июля:

  • возобновляется приём наличных в общественном транспорте;
  • в полном объёме открываются кафе, бары, рестораны.

С 1 августа возобновляют работу:

  • образовательные учреждения;
  • гостиницы;
  • санатории;
  • выставки.

Выявленные случаи у нас падают. Койки заметно во всех муниципалитетах освобождаются. Мы переоборудуем уже "Крокус" и "Патриот" в ближайшее время, то есть там осталось буквально несколько десятков человек. Поэтому переходим к нормальной жизни, — сказал Воробьёв в эфире канала "Россия-1".

Напомним, с 1 июля в Подмосковье разрешили прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках, также открыли загсы.

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