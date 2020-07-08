В Подмосковье открываются кафе, пляжи и санатории

Подмосковные пляжи, аттракционы и детские лагеря откроются 15 июля. А рестораны, кафе и гостиницы возобновят работу чуть позже. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва.

— Выявленные случаи у нас падают. Койки заметно во всех муниципалитетах освобождаются. Мы переоборудуем уже "Крокус" и "Патриот" в ближайшее время, то есть там осталось буквально несколько десятков человек. Поэтому переходим к нормальной жизни, — сказал Воробьёв в эфире канала "Россия-1".