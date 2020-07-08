В Подмосковье открываются кафе, пляжи и санатории

Подмосковные пляжи, аттракционы и детские лагеря откроются 15 июля. А рестораны, кафе и гостиницы возобновят работу чуть позже. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва.
Так, с 15 июля открываются:
- детские лагеря;
- летние кинотеатры в парках;
- учреждения сферы культуры (кроме массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях);
- аттракционы;
- пляжи;
- учреждения социального обслуживания.
С 25 июля:
- возобновляется приём наличных в общественном транспорте;
- в полном объёме открываются кафе, бары, рестораны.
С 1 августа возобновляют работу:
- образовательные учреждения;
- гостиницы;
- санатории;
- выставки.
— Выявленные случаи у нас падают. Койки заметно во всех муниципалитетах освобождаются. Мы переоборудуем уже "Крокус" и "Патриот" в ближайшее время, то есть там осталось буквально несколько десятков человек. Поэтому переходим к нормальной жизни, — сказал Воробьёв в эфире канала "Россия-1".
Напомним, с 1 июля в Подмосковье разрешили прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках, также открыли загсы.
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