В России стартовал бронепробег "Дорога мужества" — видео

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Участники российского бронепробега "Дорога мужества" стартовали сегодня из Москвы. За неделю колонна военной техники посетит шесть городов боевой славы, среди которых, кроме столицы России, Тула, Орёл, Курск, Прохоровка и Белгород.
В каждом из городов запланированы возложения цветов к мемориалам павших советских солдат, посещение мест боевой славы и презентация техники местным жителям с рассказами о боевых подвигах машин.
Четвёртый бронепробег "Дорога мужества" приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а основной тематикой мероприятия в этом году стала битва на Курской дуге, которая вошла в историю как самое масштабное танковое сражение XX века. В мероприятии участвует как новейшая военная техника, так и отреставрированные машины, которые находились ранее на вооружении армии. А у руля — росгвардейцы и члены военно-патриотических организаций.
Завершится бронепробег 15 июля в Москве, где и стартовал.
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